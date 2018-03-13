Sosa o haberi alınca adeta yıkıldı!
Trabzonspor'un devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Jose Sosa, adaptasyon sürecinde kendisine destek olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.
Eski Trabzonspor Asbaşkanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, İstanbul'a dönmek üzere bindiği jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşıyla beraber hayatını kaybetti. Jose Sosa, Trabzonspor'a adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.
"MİNA NEŞELİ, HAYAT DOLU BİRİYDİ"
Sosyal medya hesabından Mina Başaran için üzüntülerini dile getiren Jose Sosa, yaşadığı şoku şu ifadeler ile aktardı:
"Trabzon'a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum."
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:46
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
Sosa o haberi alınca adeta yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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