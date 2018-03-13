Sosa o haberi alınca adeta yıkıldı! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Sosa o haberi alınca adeta yıkıldı!

    Sosa o haberi alınca adeta yıkıldı!

    'un devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı , adaptasyon sürecinde kendisine destek olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.

    Eski Asbaşkanı Hüseyin Başaran'ın kızı , 'a dönmek üzere bindiği jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşıyla beraber hayatını kaybetti. , 'a adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.

    "MİNA NEŞELİ, HAYAT DOLU BİRİYDİ"
    Sosyal medya hesabından için üzüntülerini dile getiren , yaşadığı şoku şu ifadeler ile aktardı:

    "Trabzon'a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum."

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:46
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