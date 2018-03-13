Seleznov infiali! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Seleznov infiali!

    Seleznov infiali!
    Teleset Mobilya Akhisarsporlu Seleznov dün bordo-mavili taraftarlardan büyük tepki çekti. 65. dakikada Onur'un pasında çıkarken topu kaybeden 'da topa Novak ile Seleznov gelen ortaya hamle yaptı.

    İki futbolcu da yere düşerken Seleznov yerdeyken Novak'a çok sert bir tekme attı ama hakem Ümit Öztürk bu net kırmızı kartlık hareketi es geçti. Taraftarlar sosyal medyada isyan etti, Seleznov'un görüntülerden 5-6 maç ceza alması gerektiğini savundular. Ayrıca 2. yarıda da , ceza alanında Yusuf Yazıcı'yı formasından çekerek indirdi. Hakem Öztürk bu pozisyonu da es geçerek tepki çekti.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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