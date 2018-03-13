Seleznov infiali!
İki futbolcu da yere düşerken Seleznov yerdeyken Novak'a çok sert bir tekme attı ama hakem Ümit Öztürk bu net kırmızı kartlık hareketi es geçti. Taraftarlar sosyal medyada isyan etti, Seleznov'un görüntülerden 5-6 maç ceza alması gerektiğini savundular. Ayrıca 2. yarıda da Mustafa Yumlu, ceza alanında Yusuf Yazıcı'yı formasından çekerek indirdi. Hakem Öztürk bu pozisyonu da es geçerek tepki çekti.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:16
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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