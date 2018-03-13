En iyi maçımızdı
Maçın başından sonuna dek iyi mücadele ettiklerini söyleyip oyuncularını kutlayan bordo-mavili hoca, “Belki bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Önemli olan sezonu iyi bitirmek” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Alacakları bir galibiyetin hem kendileri hem de camia için çok önemli olduğunu bildiklerini anlatan bordo-mavili hoca, şu değerlendirmede bulundu: "Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Belki bu sezon oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Bundan önce G.Saray, Göztepe maçlarında da iyiydik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Göze hoş gelen bir futbol, çok pozisyonlu bir 90 dakika oldu. Galibiyet şu ortamda çok çok önemliydi. Bunun anlamlı olması için Malatyaspor'u da yenmemiz gerekiyor."
KALIRIM, GİDERİM...
Takımda kalıp kalmayacağı yönünde de konuşan Çalımbay, "Benim durumum önemli değil. Kalırım, giderim, çalışırım, problem yok. 2 yıllık sözleşme teklif edildi, kabul etmedim. Önemli olan bu sezonu iyi bitirmek. Bu takımı zor bir yerde aldık, iyi yere getirdik" dedi.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:23
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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