6 futbolcu sarıda geçti – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    6 futbolcu sarıda geçti

    6 futbolcu sarıda geçti
    Fırtına'da dün oynanan Akhisarspor maçı öncesi 9 oyuncu cezası sınırında bulunuyordu. Onur, Durica, Mustafa, N'Doye, Sosa, Bero, Onazi, Okay ve Olcay, sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Evkur maçında forma giyemeyecek. Dün forma giyen sınırdaki 6 futbolcu kart görmeyerek cezalı duruma düşmedi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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