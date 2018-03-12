Trabzonspor’da Malatyaspor maçı biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da Malatyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>’da Malatyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

    ’un ’in 26’ncı haftasında Evkur ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

    18 Mart 2018 Pazar günü saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
    Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:26
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