9 futbolcu sınırda – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    9 futbolcu sınırda

    9 futbolcu sınırda
    'da bugün oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi 9 oyuncu cezası sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde kaptan Onur, Durica, , Dame N'Doye, , Matus Bero, Onazi, Okay Yokuşlu ve , sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak olan Evkur maçında forma giyemeyecek. Ancak Durica, Mustafa ve Bero, sakatlıkları nedeniyle Akhisarspor deplasmanında yoklar. Teknik direktör , sınırda olan isimleri uyardı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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