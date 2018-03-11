Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Eski yöneticimiz Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarınıtaşıyan özel uçağın İran hava sahasında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan bu elim kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet Başaran ailesine başsağlığı dileriz.