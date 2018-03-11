Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı
Eski yöneticimiz Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarınıtaşıyan özel uçağın İran hava sahasında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan bu elim kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet Başaran ailesine başsağlığı dileriz.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:12
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 1
Yorum
Aslan IYIKI SADECEKÜFÜR ETMIS HAKEM RESMEN GALATASARAYIN 2 HAFTASINI YOK ETMEYE CIKMIS SABIRLI FUTBOLCULARIMIZ VARMIS!
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Erman Toroğlu: Ben olsam Gomis'e attırmazdım
Toplam 1
Yorum
kim atarsa atsın kurtarabilirdi skor 0-1 iken gomisin atması yanlış skor 3-0 iken atsın ama skor aleyhimize iken selçuk atmalıydı ancak serkan o kadar ballıydiki bu akşam
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Sinan Gümüş 3 puan altın!
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI OYNARSAN SANSSIZLIGIDA RAKIBIN YAVASLATMA TAKTIGINE YARDIMCI OLAN HAKEMLERIDE YENERSIN!
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