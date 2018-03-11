Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'dan başsağlığı mesajı

    Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

    Eski yöneticimiz Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarınıtaşıyan özel uçağın hava sahasında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan bu elim kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet Başaran ailesine başsağlığı dileriz.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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