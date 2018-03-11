Rakibimize geçit vermeyeceğiz
Gollerimi atacağım
Karadeniz ekibinin forveti Hugo Rodallega, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. 32 yaşındaki forvet, "Mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Umarım daha fazla süre alırım. Yeterince oynatılırsam gollerimi de atarım. Sürekli forma giymek ve taraftarımızı mutlu edecek gollerini atmak istiyorum" diye konuştu.
Olcay Şahan: Trabzonspor Telafi zamanı
Orta saha oyuncusu Olcay, Beşiktaş yenilgisini telafi etmeleri gerektiğini söyledi. 30 yaşındaki sol kanat, "Biz önümüze bakmak zorundayız. Yolumuza devam etmeliyiz. En kısa sürede toparlanmamız gerek. Bunun için de Akhisar'ı yenmekten başka çaremiz yok. En azından Avrupa kupalarına katılmamız gerek" diye konuştu
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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