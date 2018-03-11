Rakibimize geçit vermeyeceğiz – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Rakibimize geçit vermeyeceğiz

    Rakibimize geçit vermeyeceğiz
    Fırtına'nın kalecisi Onur, son haftalarda performansı ile alkışlansa da son 3 maçta kalesini kapatamadı. Beşiktaş (0-2), Alanya (2-1) ve Başakşehir (0-1) karşılaşmalarında filelerinde gol gören 30 yaşındaki eldiven, "'a geçit vermeyeceğiz. Bizim için son derece kritik bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

    Gollerimi atacağım
    ekibinin forveti Hugo Rodallega, takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. 32 yaşındaki forvet, "Mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Umarım daha fazla süre alırım. Yeterince oynatılırsam gollerimi de atarım. Sürekli forma giymek ve taraftarımızı mutlu edecek gollerini atmak istiyorum" diye konuştu.

    Olcay Şahan: Trabzonspor Telafi zamanı
    Orta saha oyuncusu Olcay, Beşiktaş yenilgisini telafi etmeleri gerektiğini söyledi. 30 yaşındaki sol kanat, "Biz önümüze bakmak zorundayız. Yolumuza devam etmeliyiz. En kısa sürede toparlanmamız gerek. Bunun için de 'ı yenmekten başka çaremiz yok. En azından Avrupa kupalarına katılmamız gerek" diye konuştu
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:24
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