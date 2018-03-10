Trabzonspor'da savunma alarmı – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    'da savunma alarmı

    Trabzonspor'da savunma alarmı

    Teknik Direktörü , Durica ve Hubocan'ın yokluğunda savunmada ve 'ya forma vermeyi düşünüyor.

    Teknik Direktörü , deplasmanda oynanacak maçı öncesi savunma bölgesinde yaşanan sıkıntıya çözüm arıyor. Deneyimli çalıştırıcı Durica ve Hubocan'ın yokluğunda savunmada ve 'ya forma vermeyi düşünüyor.

    'in 25. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kötü gidişine dur demek istiyor. Yeni hedef olarak Avrupa Kupaları'na katılmayı belirleyen bordo-mavililerde, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Rıza Çalımbay, sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Sakatlıkları bulunan Durica, Castillo, , Esteban ve cezalısı olan Hubocan, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecekler.

    Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu savunmaya
    Trabzonspor'da, Durica'nın sakatlığı, Hubocan'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu'nun savunmada görev yapması bekleniyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Durica ve Hubocan'ın yokluğunda yapılan taktik antrenmanlarda stoper bölgesinde Uğur ve Okay ikilisine görev verdiği görüldü. Sezonun ilk yarısında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bazı maçlarda stoper bölgesinde görev verdiği Okay Yokuşlu'ya, savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Rıza Çalımbay'ın da görev vermesi bekleniyor. Uğur Demirok'un yanında oynayabilecek bir diğer isim ise Kucka.

    Burak Yılmaz dönüyor
    Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da sevindirici gelişme ise takımın gol yükünü çeken 'ın, sarı kart cezasını bitirip dönecek olması oldu. Attığı 18 golle krallık yarışında iddialı olan tecrübeli oyuncunun yapılan antrenmanlarda bir hayli hırslı olduğu gözlendi. Savunmada yaşanan sıkıntı nedeniyle Okay'ı stoper bölgesine çekmenin planlarını yapan Rıza Çalımbay, Onazi ve Kucka ikilisine ise orta sahada görev verecek.

    141 gündür deplasmanda yenilmiyor
    Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor 141 gündür ise deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Dış sahada son yenilgisini Evkur 'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan ekibi, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son maçını 2-1 kazanarak haftalar sonra 3 puanla tanışmıştı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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