Oy verecekler – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Oy verecekler

    Oy verecekler
    Nisan ayında yapılacak olan kongrede, eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde üye yapılan bin 400 kişinin oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyordu. Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bu üyelerden 30 Eylül 2017 tarihine kadar aidatını yatırmış olanların oy kullanabileceğini dile getirdi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oy verecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN