Oy verecekler
Nisan ayında yapılacak olan kongrede, eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde üye yapılan bin 400 kişinin oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyordu. Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bu üyelerden 30 Eylül 2017 tarihine kadar aidatını yatırmış olanların oy kullanabileceğini dile getirdi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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