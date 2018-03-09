Ümit Öztürk ile hiç kaybetmedi – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ile hiç kaybetmedi

    Ümit Öztürk ile hiç kaybetmedi
    SPOR Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre Trabzonspor'un pazartesi günü Akhisar ile oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak. Fırtına, Denizli bölgesi hakemi olan Öztürk ile bugüne kadar çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Öztürk, Karadeniz ekibinin en son Osmanlıspor'u 4-3 yendiği maçta görev yapmıştı
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit Öztürk ile hiç kaybetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN