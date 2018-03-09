Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    kararı aldı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> <a href="/index/olaganustu-kongre?id=40565ef7-7c13-494e-8fdd-586b0455946f" class="" rel="tag">olağanüstü kongre</a> kararı aldı

    yönetimi alınan başarısız sonuçlar ve artan ‘istifa’ baskılarının ardından yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Seçim nisan ayında yapılacak

    Yönetim Kurulu, dün saat 20.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde flaş bir gündem maddesi ile toplandı. Taraftarların aynı dakikada tesisler dışında istifaya davet ettiği yönetim kurulu, kendi arasında artık bu tepkilerin bir karşılığının olması gerektiği konusunda hem fikir oldu. Başkan Muharrem Usta'nın telefonla katıldığı toplantıda yönetim, kulübün önünü açmak için olağanüstü seçim kararı aldı.

    ARALIK AYINA KADAR...
    Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan olağanüstü seçimde göreve gelecek olan yönetim, aralık ayındaki olağan genel kurula kadar görevi devam ettirecek. Mevcut Başkan Usta'nın yeniden aday olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmazken, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen'in yeniden aday olunma kararı alınsa dahi yönetimde yer almayacağı öğrenildi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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