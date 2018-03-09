Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Trabzonspor yönetimi alınan başarısız sonuçlar ve artan ‘istifa’ baskılarının ardından yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Seçim nisan ayında yapılacak
ARALIK AYINA KADAR...
Nisan ayının ilk haftasında yapılacak olan olağanüstü seçimde göreve gelecek olan yönetim, aralık ayındaki olağan genel kurula kadar görevi devam ettirecek. Mevcut Başkan Usta'nın yeniden aday olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmazken, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen'in yeniden aday olunma kararı alınsa dahi yönetimde yer almayacağı öğrenildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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