Sakatlık kabusu
Şu anda 7 oyuncusu sakat olan Fırtına, bu sezon neredeyse hiçbir maça tam kadro çıkamadı. 11 futbolcu ciddi sakatlıklar geçirdi
BAZI İSİMLER BİRKAÇ KEZ
Tam 11 futbolcu, bazıları birkaç kez olmak üzere sakatlık nedeniyle takımı yalnız bıraktı. Castillo (2 kez), Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak (3 kez), Abdülkadir, Mustafa (2), Sosa, Uğur ve Bero sakatlık nedeniyle forma giyemeyen isimler.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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