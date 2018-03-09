Sakatlık kabusu – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Sakatlık kabusu

    Sakatlık kabusu

    Şu anda 7 oyuncusu sakat olan Fırtına, bu sezon neredeyse hiçbir maça tam kadro çıkamadı. 11 futbolcu ciddi sakatlıklar geçirdi

    Bordo-mavili takımda art arda gelen şanssız sakatlıklar moral bozmaya devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay dün basın toplantısında sakatlıklarla ilgili son bilgileri verirken, "Esteban, 1 ay yok. Mustafa 1 ay daha yok. Castillo geri dönecek, onların raporuna göre bakacağız ve 1.5 ay olmayacak. Durica, 1 ay yok. Bero sakatlandı, en az 1 ay yok. Abdülkadir, oynayabilir ama sakat" dedi. Karadeniz ekibi bu sezon sakatlıklar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadı.

    BAZI İSİMLER BİRKAÇ KEZ
    Tam 11 futbolcu, bazıları birkaç kez olmak üzere sakatlık nedeniyle takımı yalnız bıraktı. Castillo (2 kez), Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak (3 kez), Abdülkadir, Mustafa (2), Sosa, Uğur ve Bero sakatlık nedeniyle forma giyemeyen isimler.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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