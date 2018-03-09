Rövanş zamanı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Rövanş zamanı

    Rövanş zamanı
    Akhisar maçının için ayrı bir önemi var. Çünkü Fırtına ilk maçta Ege ekibine Akyazı'da 6-1 yenilmiş, Ersun Yanal'la yollar ayrılırken, futbolcular da en sert eleştiriyi Akhisar mağlubiyetinin ardından almıştı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
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