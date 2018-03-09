Penaltı idmanı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Penaltı idmanı

    Penaltı idmanı
    Bordo-mavili futbolcular , Uğur Demirok ve Yusuf Yazıcı dün antrenmandan sonra özel olarak penaltı çalışması yaptı. Futbolcuların isabetli vuruşları dikkat çekerken, 3 futbolcunun bu hareketi bordomavili teknik ekip tarafından takdir edildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:08
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