"Kongre kararının kötü değil, iyi yönlerine bakmalıyız''
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetimin kongre kararı almasının kötü değil iyi yönlerine bakmaları gerektiğini belirterek, Trabzonspor'un bir başkan adayına değil, kulübü birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun, kongre kararı alınması yönünde görüş birliğine varmasının ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, açıklamalarda bulundu. Sürmen, camia olarak çok yorulduklarını belirterek, "Kararın Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu bir karar aldı. Artık bu kararın kötü yönlerine değil, iyi yönlerine bakmak lazım. Camia olarak zaten çok yorulduk. Göreve gelecek olan yeni oluşum. Gelecek sezonun planlamasını yapma imkanı olacak" dedi.
Sürmen, Trabzonspor'un bir başkan adayına ihtiyacı olmadığını belirterek, "Bizim bu süreçte bir başkan adayına ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Sürmen, Trabzonspor'un bir başkan adayına ihtiyacı olmadığını belirterek, "Bizim bu süreçte bir başkan adayına ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Toplam 4
Yorum
ALİ EKİNCİ FENERBAHCEDE BAKSAN DEĞİŞMESİ LAZIM GERİSİ PEŞİNDEN GELİR
-
Devler Berke'nin peşinde
Toplam 2
Yorum
sdf sdf sezon başı fb almalıydı
-
Galatasaray’ı bekleyen zorlu 6 hafta
Toplam 1
Yorum
canyavuz bu sefer allah ın izni ile en kötü ihtimalle 15 paun toplayacağız 6 maçta
"Kongre kararının kötü değil, iyi yönlerine bakmalıyız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.