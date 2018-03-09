"Kongre kararının kötü değil, iyi yönlerine bakmalıyız'' – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    "Kongre kararının kötü değil, iyi yönlerine bakmalıyız''

    "Kongre kararının kötü değil, iyi yönlerine bakmalıyız''

    Başkanı , yönetimin kongre kararı almasının kötü değil iyi yönlerine bakmaları gerektiğini belirterek, Trabzonspor'un bir başkan adayına değil, kulübü birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Yönetim Kurulu'nun, kongre kararı alınması yönünde görüş birliğine varmasının ardından Trabzonspor Başkanı , açıklamalarda bulundu. Sürmen, camia olarak çok yorulduklarını belirterek, "Kararın Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu bir karar aldı. Artık bu kararın kötü yönlerine değil, iyi yönlerine bakmak lazım. Camia olarak zaten çok yorulduk. Göreve gelecek olan yeni oluşum. Gelecek sezonun planlamasını yapma imkanı olacak" dedi.

    Sürmen, Trabzonspor'un bir başkan adayına ihtiyacı olmadığını belirterek, "Bizim bu süreçte bir başkan adayına ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içerisinde kulübü bu sıkıntılardan kurtaracak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:58
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