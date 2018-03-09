Hedefimiz Avrupa

direktörTeleset MobilyaAkhisarspor maçı öncesi'ndebasın toplantısı düzenledi.Çalımbay,'abaşarı için geldiğini belirterek,"Tek hedefimiz'unbaşarısı, başkabir düşüncemiz yok" dedi.54 yaşındaki hoca, ligin ikinciyarısının istedikleri gibi olmadığınıifade ederek, açıklamalarınışöyle sürdürdü:başarısızlık olarak gösterildi. Biz bunu kabul etmedik. '' dedim. İnsanlar mazeret kısmını almayıp gerisini kullandı. Biz 3-4 maç dışında kötü bir çizgi çizmedik.Bütün sorumluluk bende. Tabii ki sıkıntımız var ama hiçbir zaman kimseyi ortaya atıp kendimizi yukarıya alan insan değiliz.vemağlubiyetlerinden sonra yeni yeni şeyler üretilmeye başlandı. Tek hedefim10 maçımız var, 10'u da final. Artık o alındı, bu alınmadı muhabbetini kapatırsanız sevinirim. Bundan sonraduymayacaksınız."oyuncularla ilgili bilgi veren vemaçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını anlatan, "Esteban, 1 ay yok. Mustafa 1 ay daha yok.geri dönecek, onların raporuna göre bakacağız ve 1.5 ay olmayacak., 1 ay yok.sakatlandı, en az 1 ay yok., oynayabilir ama sakat.sarı kart cezalısı. Bu tür sıkıntılarlamaçına gideceğiz. Akhisar benim ilk maçım olacak. Sıfırdan başlıyoruz artık. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz.Tekmeye kafa atacak arkadaşlar ile çıkacağız. Ben yönetimime güveniyorum, taraftarlara ve futbolculara güveniyorum.maalesef yanlış anladılar. Takviye söylemimiz yanlış anlaşıldı. Ben arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.'un Avrupa kupası şansı çok olduğunu belirten, bu konuda ise şunları söyledi: "Tek şey huzurlu ortamı tekrar yakalamak. Şansımız çok yüksek. Ama önümüzdeki Akhisarspor maçı çok önemli.Trabzon tarihinde Alanya'yı ilk defa yendi.da ilk maçta önemli sonuç almıştı şimdi sıra Akhisar sınavını çevirmekte."nihayet gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Önce'ndan elenen, ardından da zirve yarışından kopan'un elindeki tutunacak tek dal var, o da ABordo-mavililer bu iddiaya sonuna kadar asılmalı ki taraftarların ve futbolcuların inançları, mücadeleleri devam etsin. Hedefiniz yoksa, yok olup gidersiniz.ne zaman hedefsiz kalırsa o zaman, kendi tarihini ve geçmişini sorgulamalı.kupaları belki küçük birgözükebilir ama hiç olmamasından iyidir, yani hedef hedeftir.