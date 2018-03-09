Hedefimiz Avrupa
“Tek hedefim Trabzonspor’u Avrupa kupalarına götürmek. 10 maçımız var, 10’u da final niteliğinde. Akhisar karşılaşmasına tekmeye kafa atan arkadaşlarla çıkacağız. Akhisar benim ilk maçım olacak. Sıfırdan başlıyoruz
BEN ASLA KAÇMAM
"Beraber likler imiz başarısızlık olarak gösterildi. Biz bunu kabul etmedik. 'Benim kurmadığım bir takım ama mazeret değil' dedim. İnsanlar mazeret kısmını almayıp gerisini kullandı. Biz 3-4 maç dışında kötü bir çizgi çizmedik. Ben sorumluluktan kaçan biri değilim. Bütün sorumluluk bende. Tabii ki sıkıntımız var ama hiçbir zaman kimseyi ortaya atıp kendimizi yukarıya alan insan değiliz. Başakşehir ve Beşiktaş mağlubiyetlerinden sonra yeni yeni şeyler üretilmeye başlandı. Tek hedefim Trabzonspor'u Avrupa'ya götürmek. 10 maçımız var, 10'u da final. Artık o alındı, bu alınmadı muhabbetini kapatırsanız sevinirim. Bundan sonra ağzımdan duymayacaksınız."
TEKMEYE KAFA ATACAK
SAKAT oyuncularla ilgili bilgi veren ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını anlatan Çalımbay, "Esteban, 1 ay yok. Mustafa 1 ay daha yok. Castillo geri dönecek, onların raporuna göre bakacağız ve 1.5 ay olmayacak. Durica, 1 ay yok. Bero sakatlandı, en az 1 ay yok. Abdülkadir, oynayabilir ama sakat. Hubocan sarı kart cezalısı. Bu tür sıkıntılarla Akhisar maçına gideceğiz. Akhisar benim ilk maçım olacak. Sıfırdan başlıyoruz artık. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tekmeye kafa atacak arkadaşlar ile çıkacağız. Ben yönetimime güveniyorum, taraftarlara ve futbolculara güveniyorum. Bizim söylediklerimizi maalesef yanlış anladılar. Takviye söylemimiz yanlış anlaşıldı. Ben arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.
ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK
Trab zonspor'un Avrupa kupası şansı çok olduğunu belirten Çalımbay, bu konuda ise şunları söyledi: "Tek şey huzurlu ortamı tekrar yakalamak. Şansımız çok yüksek. Ama önümüzdeki Akhisarspor maçı çok önemli. Akhisarspor'un buraya karşı olaylı bir galibiyeti var ve onu önce yok edeceğiz. Trabzon tarihinde Alanya'yı ilk defa yendi. Alanya da ilk maçta önemli sonuç almıştı şimdi sıra Akhisar sınavını çevirmekte."
Yunus Emre SEL
Tarihi ve geçmişi sorgulamalı (Mini yorum: Yunus Emre Sel)
Trabzonspor nihayet gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Önce Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, ardından da zirve yarışından kopan Trabzonspor'un elindeki tutunacak tek dal var, o da Avrupa kupalarına katılabilmek. Bordo-mavililer bu iddiaya sonuna kadar asılmalı ki taraftarların ve futbolcuların inançları, mücadeleleri devam etsin. Hedefiniz yoksa, yok olup gidersiniz. Trabzonspor ne zaman hedefsiz kalırsa o zaman, kendi tarihini ve geçmişini sorgulamalı. Avrupa kupaları belki küçük bir hedef olarak gözükebilir ama hiç olmamasından iyidir, yani hedef hedeftir.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:57
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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