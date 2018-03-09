FIFA resmen açıkladı! Trabzonspor... – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    resmen açıkladı! ...

    <a href="/index/fifa?id=36ae47c4-b0d3-4d6c-ab14-c80934b63b8f" class="" rel="tag">FIFA</a> resmen açıkladı! <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>...

    , 'a verilen bir dönemli transfer yasağı cezasını resmen duyurdu.

    'a büyük şok... Bordo-mavililerin 2016'da Slovakya'nın Trencin takımından 2 milyon 500 bin euro'ya kadrosuna kattığı Matus Bero için son taksidin ödenmedi öne sürüldü. nezdinde girişim yapan Trencin hak edişleri olan 250 bin euro'luk son taksidi talep etti. yetkilileri de önceki gün bordo-mavili kulübe resmi bir yazı göndererek, 22 yaşındaki Slovak 10 numaranın transferinden kaynaklanan 250 bin euro'luk alacağın ödenmediği gerekçesiyle, kulübe geçici transfer yasağı koyulduğunu belirtti.

    YÖNETİM BORÇ ÖDENDİ DEMİŞTİ
    Ancak bordo-mavili yönetim ise resmi siteden borcun ödendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir. İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.''

    FIFA RESMEN DUYURDU
    yönetimi borç ödendi açıklaması yaptı ancak FIFA kötü haberi bugün resmen duyurdu. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda Trabzonspor'a bir dönemlik transfer yasağı getirildiği belirtildi. Trabzonspor'a 29 Ocak'ta 30 gün içinde ödeme yapması gerektiği bildirildiği ancak gerekli ödemenin geçerli sürede yapılmadığı açıklamada ifade edildi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    resmen açıkladı! ... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN