Burak olayı yanlış anlaşıldı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Burak olayı yanlış anlaşıldı

    Burak olayı yanlış anlaşıldı
    İDMANDA yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile Burak arasında yaşanan tartışmayla ilgili de konuşan Çalımbay, "Olayın içerisinde ben yoktum. Sonradan geldim. Oyuncuların koşmasını istedim. Burak'la herkesin içerisinde değil, tek konuşmam gerektiğine inandım" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Burak'ı çağırdım, olayı öğrendim. Burak'ın söylediği olay benim güleceğim bir olay. Benim söylemek istediğim tek şey vardı. Bu takımın bütün golcüsü Burak. Son 4 maçımızda 5 gol attık, 4'ü Burak'ın, 1'i Abdülkadir'in. Diğer arkadaşlarımızın gol atması lazım. Hep Burak atacak diye bir şey yok. Olay tamamen bir yanlış anlama. Sonra Burak ile konuştum. Burak'ı 'a Eskişehir'den gönderen benim. O gün Burak'ı Trabzon'a vermeden takımın başında olan Şenol Güneş ile konuşmuştuk. Burak ile bizim çalışmamız apayrı. Konuşmadan sonra olay kapandı. Burak gitti Bülent hocadan özür diledi. Olay küçük bir yanlış anlaşılma, zaten iki dakika sürdü."
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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