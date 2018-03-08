Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş, Castillo, Durica ve Bero katılmadı. Hafif sakatlıları bulunan N'Doye ile Abdülkadir Ömür'ün ise salonda çalıştığı belirtildi. Antrenman öncesi Rıza Çalımbay sahada futbolcularla yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından başlayan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapıldı.
?Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:45
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
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