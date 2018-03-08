Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 25'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde, teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, , Castillo, Durica ve Bero katılmadı. Hafif sakatlıları bulunan N'Doye ile Abdülkadir Ömür'ün ise salonda çalıştığı belirtildi. Antrenman öncesi sahada futbolcularla yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından başlayan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapıldı.

    ?, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:45
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