İlk hedefim Trabzonspor – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
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    İlk hedefim

    İlk hedefim Trabzonspor
    'un pilot takımı 1461 Trabzon'un sol kanat oyuncusu Ahmet Eren, küçük yaştan itibaren kendisine kimseyi örnek almadığını belirterek, hedefinin Trabzonspor forması giymek olduğunu belirtti. 1997 doğumlu futbolcu, "Bana takımda 'rüzgar' diyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Trabzonspor'da forma giymek, ardından da Avrupa'ya gitmek istiyorum. Umarım bunları başarabilirim" dedi
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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