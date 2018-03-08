Gündem kongre
Yönetimin 3 saatlik toplantısında olağanüstü kongre kararı konuşuldu Usta ve ekibi, pazartesi günkü Akhisarspor maçını bekleme kararı aldı
ARTAN ELEŞTİRİLER SIKINTIYA SOKTU
Tüzük gereği aralıkta olağan kongre yapması gereken mevcut yönetimin şu an bir kongre kararı alması durumunda yine aralıkta seçimli kongre yapılması şart. Muhalefetten ciddi bir adayın çıkması durumunda yönetimden bazı isimlerin olağanüstü kongre kararı almaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak genel kurulu toplama konusunda son yapılan toplantıdan somut bir karar çıkmadı. Takımın gidişatı ve artan eleştiriler nedeniyle zora düşen yönetimin teknik direktör Rıza Çalımbay'ın devam etmesi konusunda ise hemfikir olduğu öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin bu haftaki Akhisar maçının sonucuna göre bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyor.
ÇALIMBAY'LA YOLA DEVAM
Toplantıda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın durumunu da değerlendiren Trabzonspor yönetimi, tecrübeli teknik adam ile yola devam kararı aldı. Çalımbay'ın ilk yarının sonundaki performansını ve devre arasında istediği transferlerin yapılamamasını göz önünde tutan bordo-mavili idareciler, "Bu noktada hoca değişikliğinin takıma olumlu bir etki yapıp yapmayacağı muamma. Sezonu Çalımbay ile tamamlamalıyız" görüşünde birleştiği öğrenildi. Ancak başarısız sonuçlar devam ederse Çalımbay'ın da koltuğu elinden gidebilir.
Keşke düzeltseler (Mini yorum: Olcay Çakır)
Trabzonspor'da yaşanan belirsizliğe bir isim koymaya çalışırken "kriz" ifadesinin hafif kalacağını zaten biliyorduk. Kulüplerimizin düşürüldüğü durumlardan hissesi kadar nasiplenmemesi mümkün müydü Trabzonspor'un da! Sessizliklerini "Bir bildikleri vardır illaki" diye bile yorumlamıştık, zorlayarak tüm kötü niyetlerimizi! Çaresiz ve çözüm üretmekten uzak olunduğuna dair fotoğraf artık net olarak gün yüzüne çıkmış oldu. İstifalar sonrası başkan ve yönetimde kalanların "yolumuza böyle de devam ederiz" cakası yolun çıkmazlığıyla maalesef son bulacak gibi. Aralık ayına kadar keşke borç hafifletilse, düzeltseler hatalarını. Ama imkansız, mayıs sizi çağırıyor!
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:25
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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