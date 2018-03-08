'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım'
İngiliz basını, Tottnham'ın transfer etmek istediği ancak Roma'ya kaptırdığı Cengiz Ünder'in yerine Abdülkadir Ömür'ü almak için harekete geçtiğini yazdı!
Trabzonspor altyapısından çıkarak A Takım'da ilk 11'e girmeyi başaran Abdülkadir Ömür için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Henüz 18 yaşında olan genç yetenek için Tottenham'ın transfer planı yaptığı "Cengiz Ünder'i Roma'ya kaptırdık, onun yerine Abdülkadir Ömür'ü alalım" başlığıyla servis etti.
Haberde Londra ekibinin Abdülkadir'i sezon sonunda renklerine katmak istediği de belirtilirken uzun süreli bir kontrat imzalatmayı hedeflediği ifade edildi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:44
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Daha bitmedi
Toplam 23
Yorum
ayna ayna söyle bana şampiyon olsan nolacak sanki.Sevmiyoruz istemiyoruz ve FB mize seni yakıştırmıyoruz işte suni falanda değil tek gerçek bu
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 8
Yorum
arsen l. Volkan ,Q7 bıktırdınız be. Her maçta kırmızı sarı kavga.Millet 11e11 maç seyretmek istiyor.Bir de Aykut taçta bile bütün kulübeyle hücum ...
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 13
Yorum
biraz mantıklı olun. 32 yasındaki adam 20 milyon müthiş para.Zaten seneye 33.. Duygusal bakmayın. O paraya tanesi 7 milyondan 3 futbolcu alınır.
'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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