'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım' – Fotomaç – 08 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım'

    'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım'

    İngiliz basını, Tottnham'ın transfer etmek istediği ancak Roma'ya kaptırdığı 'in yerine Abdülkadir Ömür'ü almak için harekete geçtiğini yazdı!

    altyapısından çıkarak A Takım'da ilk 11'e girmeyi başaran Abdülkadir Ömür için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Henüz 18 yaşında olan genç yetenek için Tottenham'ın transfer planı yaptığı "'i Roma'ya kaptırdık, onun yerine Abdülkadir Ömür'ü alalım" başlığıyla servis etti.

    Haberde Londra ekibinin Abdülkadir'i sezon sonunda renklerine katmak istediği de belirtilirken uzun süreli bir kontrat imzalatmayı hedeflediği ifade edildi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Cengiz'i kaptırdık, Abdülkadir'i alalım' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN