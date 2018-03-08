7 maçta 13 puan uçtu! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    7 maçta 13 puan uçtu!

    7 maçta 13 puan uçtu!
    2018 yılında oynadığı 7 karşılaşmadan sadece bir galibiyet alabilen bordo-mavililer, sahadan 5 kez beraberlikle ve bir kez de mağlubiyetle ayrıldı. Toplamda 7 maçta 13 puan kaybı yaşayan , ligde 7. sıraya kadar gerilirken, lider G.Saray ile puan farkı 14'e çıktı. Karadeniz ekibinde tüm takım, Avrupa hedefi için savaşacak.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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