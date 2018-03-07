Theo Bongonda Belçika’da coştu
13 MAÇTA 1 KEZ
Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi (5B 7M). Bu galibiyet, Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıktığı ilk derbi maçında gelmişti (22 Ağustos 2015, 2-1). Karadeniz ekibi önceki gün de kaybetti.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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