Theo Bongonda Belçika’da coştu – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Theo Bongonda Belçika’da coştu

    Theo Bongonda Belçika’da coştu
    Devre arası kampına çağrılmayan, ardından da sözleşmesi feshedilen Bongonda, gittiği Belçika ekibi Zulte Waregem'de başarılı bir görüntü ortaya koyuyor. Son 4 maçta 3 asist yapan Bongonda, teknik direktör Rıza Çalımbay'a da mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından derbisini takip ettiğine dair paylaşımda bulunan Belçikalı, Trabzonspor'u unutmadığını gösterdi.

    13 MAÇTA 1 KEZ
    Bordo-mavili takım, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi (5B 7M). Bu galibiyet, Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıktığı ilk derbi maçında gelmişti (22 Ağustos 2015, 2-1). Karadeniz ekibi önceki gün de kaybetti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Theo Bongonda Belçika’da coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN