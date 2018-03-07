Mehmetçik'e tam destek – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'e tam destek

    Mehmetçik'e tam destek

    Saral: Kahraman askerlerimize destek amaçlı hazırlamış olduğumuz videoların daha geniş kitlelere ulaşıp motive edici etkisinin artması adına bize destek verin

    Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile diğer tüm Anadolu kulüplerin yönetici ve taraftarlarına çağrıda bulunarak, Trabzonspor'un için yaptığı kampanyalarına destek istedi. Saral, sosyal medya üzerinden Mehmetçiğe destek amaçlı 'Trabzonspor Kahramanlarımızın Yanında' etiketli video yayımladıklarına dikkati çekti ve "Belki de uzun bir aradan sonra emperyalist güçlerin bölge toprakları üzerinde Türkiye'nin aleyhine olacak şekilde kurdukları planların bu kadar net bir duruş ile alt üst edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin bu dik duruşu millet olarak özlemini duyduğumuz bir duruştur" ifadelerini kullandı. Gökhan Saral, şöyle devam etti: "Gözümüz kulağımız dualarımız Afrin'de Mehmetçiğimizin yanında. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Bugün Afrin yarın Münbiç. Nerede ülkemize yönelik bir terör tehdidi görürsek oraya müdahale edip terör unsurlarını yerle yeksan etmek bizim görevimizdir'. Biz bu anlayışın ve duruşun sonuna kadar destekçisiyiz."

    BİZE DESTEK VERİN
    Saral , kulüp yöneticileri olarak camianın ve taraftarların bu ortak karakterini tüm kamuoyunu yansıtmakla görevli olduklarını ifade ederek, "Yayımladığımız videolar, maçlardan önce ve sonra hazırladığımız görsel şovlar kahraman Mehmetçiğimizi desteklemeye ve devletimizin dik duruşunun sonuna kadar arkasında olduğumuzu göstermeye yöneliktir" dedi. Videoların beğeni topladığını ve güvenlik güçlerine moral olduğunun, motivasyon sağladığının bilgilerini aldıklarını anlatan Saral, şunları kaydetti: "Başta Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile diğer tüm Anadolu kulüplerinin yönetici ve taraftarlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kahraman askerlerimize destek amaçlı hazırlamış olduğumuz videoların daha geniş kitlelere ulaşıp motive edici etkisinin artması adına bize desteklerinizi esirgemeyin."

    ORTAKLIĞIN ÖNEMİ?
    Mini Yorum / Yunus Emre SEL: Trabzonspor birçok sosyal sorumluluk projesinde ön sıralarda yer almayı kendine misyon edinmiş bir kulüp. Mehmetçiklerimizin ise her daim yanında olan ve morallerini yükseltmek için her türlü adımı atmaya hazır bir camia. Dolayısıyla Trabzonspor kulübünün, Beşiktaş derbisi öncesi stadyumdaki dev ekranlardan yayınladığı destek videosunun da birçok kesim tarafından beğenilmesi gayet normal. Evet tüm kulüplerimiz Mehmetçiğimizin yanında ancak onların motivasyonunu daha da artıran bu tür organizasyonların tüm ortak akıl tarafından yapılması çok daha yararlı ve faydalı olacaktır.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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