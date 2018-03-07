Mehmetçik'e tam destek
Saral: Kahraman askerlerimize destek amaçlı hazırlamış olduğumuz videoların daha geniş kitlelere ulaşıp motive edici etkisinin artması adına bize destek verin
BİZE DESTEK VERİN
Saral , kulüp yöneticileri olarak camianın ve taraftarların bu ortak karakterini tüm kamuoyunu yansıtmakla görevli olduklarını ifade ederek, "Yayımladığımız videolar, maçlardan önce ve sonra hazırladığımız görsel şovlar kahraman Mehmetçiğimizi desteklemeye ve devletimizin dik duruşunun sonuna kadar arkasında olduğumuzu göstermeye yöneliktir" dedi. Videoların beğeni topladığını ve güvenlik güçlerine moral olduğunun, motivasyon sağladığının bilgilerini aldıklarını anlatan Saral, şunları kaydetti: "Başta Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile diğer tüm Anadolu kulüplerinin yönetici ve taraftarlarına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kahraman askerlerimize destek amaçlı hazırlamış olduğumuz videoların daha geniş kitlelere ulaşıp motive edici etkisinin artması adına bize desteklerinizi esirgemeyin."
ORTAKLIĞIN ÖNEMİ?
Mini Yorum / Yunus Emre SEL: Trabzonspor birçok sosyal sorumluluk projesinde ön sıralarda yer almayı kendine misyon edinmiş bir kulüp. Mehmetçiklerimizin ise her daim yanında olan ve morallerini yükseltmek için her türlü adımı atmaya hazır bir camia. Dolayısıyla Trabzonspor kulübünün, Beşiktaş derbisi öncesi stadyumdaki dev ekranlardan yayınladığı destek videosunun da birçok kesim tarafından beğenilmesi gayet normal. Evet tüm kulüplerimiz Mehmetçiğimizin yanında ancak onların motivasyonunu daha da artıran bu tür organizasyonların tüm ortak akıl tarafından yapılması çok daha yararlı ve faydalı olacaktır.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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