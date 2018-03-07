Çalımbay fırtınası dindi
Trabzonspor'da göreve 2017 yılının ekim ayında gelerek fırtına gibi bir başlangıç yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın rüzgarı 2018 yılında dindi.
2017 SONLARINDA ÇALIMBAY RÜZGARI ESTİ
18 Ekim 2017'de Trabzonspor'un başına gelen Çalımbay, ilk maçına deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çıktı. Müsabakadan 1-0 yenik ayrılan Karadeniz ekibi daha sonra evinde lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek çıkışa geçti. Söz konusu dönemden ligin ilk yarısının bitimine kadar oynanan bölümde Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, bütün umutların bittiği noktada camiaya yeniden bir heyecan getirmişti. Karadeniz ekibi 20 puan toplayarak, ilk yarının lideri Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye indirmiş ve bütün umutlarını ligin ikinci yarısına taşımıştı.
2018 YILINDA FIRTINA DİNDİ
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ligin ikinci yarısında çok daha farklı bir Trabzonspor" izleteceğiz diyerek, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırmıştı. Oynanan futbol ve alınan saha sonuçları Çalımbay'ın söylemleri ile ters düştü. İstediği transferleri de yapamayan Çalımbay, ligin ilk yarısının aksine ikinci yarıda kötü bir performans sergiledi. Bordo-mavililer 2018 yılında ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayıp 14 puan kaybetti. Trabzonspor 24. haftayı lider Galatasaray ile aynı puana sahip Medipol Başakşehir'in 14 puan gerisinde 7. sırada tamamladı.
GOL SORUNU YAŞIYOR
Trabzonspor'da attığı 18 golle, takımın gol yükünü çeken Burak Yılmaz'ın yokluğunda Karadeniz ekibi gol atmakta sıkıntı yaşıyor. Ligin ilk yarısında Çalımbay'ın görevde olduğu 9 maçta 16 gol atıp, 6 gol yiyen Trabzonspor, ikinci yarıdaki 7 maçlık dilimde ise 5 gol atıp 7 golü kalesinde gördü.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
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''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
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Adriano’da ödem
Toplam 4
Yorum
fanatik tff ceza nerde yazıklar olsun
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 21
Yorum
Ufuk Komiğime giden şey adamın yumruk atmasını normal bir şeymiş gibi taraftarların savunması. Avrupa'da böyle durumlarda en az 10 maç veriliyor.
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