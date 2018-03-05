Trabzonspor'dan Castillo açıklaması!
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, bordo-mavili kulüp ile Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo arasında bir sorun bulunmadığını bildirdi.
Egemen, yaptığı açıklamada, Castillo'nun menajeriyle ilgili sadece 22 bin avroluk ihtilaflı bir konunun olduğunu vurgulayarak, "Klasik menajer oyunuyla maç günü gündeme taşınarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Castillo ile kulübümüz arasında hiçbir sorun bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:04
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
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