Trabzonspor'dan Castillo açıklaması! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan Castillo açıklaması!

    Trabzonspor'dan Castillo açıklaması!

    Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen, bordo-mavili kulüp ile Kolombiyalı futbolcusu Fabian Castillo arasında bir sorun bulunmadığını bildirdi.

    Egemen, yaptığı açıklamada, Castillo'nun menajeriyle ilgili sadece 22 bin avroluk ihtilaflı bir konunun olduğunu vurgulayarak, "Klasik menajer oyunuyla maç günü gündeme taşınarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Castillo ile kulübümüz arasında hiçbir sorun bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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