Trabzonspor'dan Castillo açıklaması!

Egemen, yaptığı açıklamada, Castillo'nun menajeriyle ilgili sadece 22 bin avroluk ihtilaflı bir konunun olduğunu vurgulayarak, "Klasik menajer oyunuyla maç günü gündeme taşınarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır. Castillo ile kulübümüz arasında hiçbir sorun bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.