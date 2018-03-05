Trabzonspor'a Hubocan'dan kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının kapanış mücadelesi dev bir mücadeleyi sahne oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 28. dakikasında Trabzonspor'da Babel'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gören Hubocan, Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:39
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
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