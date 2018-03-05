Trabzonspor'a Hubocan'dan kötü haber – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'a Hubocan'dan kötü haber

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    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının kapanış mücadelesi dev bir mücadeleyi sahne oldu.

    Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 28. dakikasında 'da Babel'e yaptığı hareketin ardından sarı kart gören Hubocan, Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:39
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