Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Trabzonspor'da bu akşam saat 20:00'de oynanacak olan Beşiktaş maçına saatler kala büyük bir şok yaşandı.
Ekonomik olarak zor günlerden geçen Trabzonspor'a bir şok da futbolcusu Fabian Castillo'dan geldi. Alacakları ödenmediği için Ekim ayında Trabzonspor'a haciz gönderen Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti ve bordo mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı. Castillo'nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor (Sporx)
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
-
Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
kartal Bjk.-Fb. maçını tekrar bir izlesinler Quaresma'ya önce Souza dirsek atıyor herkes görüyor, ayrıca M.Ekici Pepeyi itip yere düşürüyor .
-
Quaresma'ya iyi haber!
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB FUTBOLCUSU OLSAYDI 2 MACLA YIRTARDI MEIRLES OYUNCUYA VURDU,HAKEME KUFUR ETTI EL KOL HAREKETLER YAPTI 6 MAC DERKEN 2MAC CEZA ALDI
-
Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku!
Toplam 2
Yorum
FUTBOL USA COK NORMAL, TAKIMLARI MENAJERLER YONETIYO VE SAGIYOLAR. GS'YIN BORCU FUTBOL TARIHINDE RECOR 2.6 MILYAR TL.
Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.