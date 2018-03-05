Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi haciz şoku! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'a maçı öncesi haciz şoku!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'a <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçı öncesi haciz şoku!

    'da bu akşam saat 20:00'de oynanacak olan maçına saatler kala büyük bir şok yaşandı.

    Ekonomik olarak zor günlerden geçen 'a bir şok da futbolcusu Fabian Castillo'dan geldi. Alacakları ödenmediği için Ekim ayında 'a haciz gönderen Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti ve bordo mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı. Castillo'nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon 'ne geldi. Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor (Sporx)

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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