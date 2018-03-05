Trabzon’da 4 eksik var – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da 4 eksik var

    Trabzon’da 4 eksik var
    Karadeniz Fırtınası'nda 4 futbolcu, bugünkü zorlu Beşiktaş randevusunda forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Burak Yılmaz'ın haricinde sakatlıkları süren kaleci Esteban, Mustafa Akbaş ve Castillo yok. Teknik direktör geçen hafta Burak'ın cezalı duruma düşmesinin ardından "En azından kartları temizlendi" yorumunda bulunmuştu.

    Camiaya davet
    Bordo- mavili yönetimin bugünkü maçta önemli konukları olacak. Başkan Muharrem Usta ve idareciler kulüp tarihinde değerli yer edinmiş Trabzonspor efsanelerini bugünkü Beşiktaş mücadelesine davet etti. Böylece bir kenetlenme sağlanacak.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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