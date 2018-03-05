Sahaya taraftar girdi Türk bayrağı açtı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Sahaya taraftar girdi Türk bayrağı açtı

    Sahaya taraftar girdi Türk bayrağı açtı

    maçının ikinci yarısında ilginç bir an yaşandı

    Karşılaşmanın 67. dakikasında sahaya bir taraftar girdi.

    Sahaya giren taraftar Türk bayrağı açtı ve ay-yıldızı öptü. Tribünlerden alkış alan hareket sonrası karşılaşma kısa bir süre durdu.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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