Kale böyle fethedilecek – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Kale böyle fethedilecek

    Kale böyle fethedilecek

    Trabzonsporlu futbolcuların dünkü antrenmanda keyifleri yerindeydi

    , Pepe'siz 'ın savunmada zaaf yaşayacağını düşünüyor. Deneyimli hoca savunma kurgusu bozulacak olan Kartal'ı araya atılacak toplarla avlamayı düşünüyor. Pas istasyonunun merkezi olan Josa Sosa kafasını kaldırdığında savunma arkasına koşacak Abdülkadir, Yusuf, N'Doye veya Rodallega ile bekleri topla buluşturmaya çalışacak. Böylece Trabzonspor direkt paslarla rakip savunmayı aşacak.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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