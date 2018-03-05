Duygusal olmaz – Fotomaç – 05 Mart 2018
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HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Duygusal olmaz

    Duygusal olmaz
    Mini yorum / Yunus Emre SEL: maçında tecrübeli ve kaliteli ayaklar konuşacak. Beşiktaş takımında tabii ki birçok önemli isim var ama Trabzonspor'da da aynı kalitede oyuncular olduğu bir gerçek. Bu isimlerin ön sıralarında ise yer alıyor. Sosa'nın her ne kadar gole veya asiste yansımasa da son haftalarda yükselen formu var. Abdülkadir ile beraber takımın en arzulu ve çalışkan isimleri arasında yer alıyor. Sosa bu maçta asla duygusal davranmaz. Bu karşılaşma da daha fazla sorumluluk alarak, takımı adeta bir orkestra şefi gibi yönetmek isteyecektir. O güveni takım arkadaşlarından da alırsa, çok farklı ve özel bir Sosa performansı izleyebiliriz.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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