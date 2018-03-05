Derbiye dev prim
Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Tesislerde kamp kuran idareciler, galibiyet primine de zam yaptı
Yönetim, Avrupa kupalarına katılma yolundaki kritik karşılaşma için oyuncularla da sık sık bir araya gelerek motivasyon konuşmaları gerçekleştiriyor. Yöneticiler, teknik direktör Rıza Çalımbay'la da görüşerek ona olan güvenlerini tazelediler. Deneyimli çalıştırıcı da evlerindeki bu kritik maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını iletti.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:28
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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