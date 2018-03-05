Derbiye dev prim – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Derbiye dev prim

    Derbiye dev prim

    Bordo-mavili yönetim, maçına büyük önem veriyor. Tesislerde kamp kuran idareciler, galibiyet primine de zam yaptı

    'da gözler tamamen karşılaşmasına çevrildi. Uzun süren kazanamama serisini Alanya deplasmanında sonlandıran bordo-mavililer, Kartal karşısında da 3 puan istiyor. Bunun için yönetim adeta tesislerde kamp kurdu. Başkan Muharrem Usta ve idareciler sezonun 'kırılma maçı' olarak gördükleri Beşiktaş mücadelesi için özel prim belirledi.

    Yönetim, Avrupa kupalarına katılma yolundaki kritik karşılaşma için oyuncularla da sık sık bir araya gelerek motivasyon konuşmaları gerçekleştiriyor. Yöneticiler, teknik direktör 'la da görüşerek ona olan güvenlerini tazelediler. Deneyimli çalıştırıcı da evlerindeki bu kritik maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını iletti.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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