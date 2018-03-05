Büyük patron Sosa – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Büyük patron Sosa

    Büyük patron Sosa

    Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın baskılı oyununu ‘Eski Kartal’ Sosa ile açmayı planlıyor. Tüm toplar 32 yaşındaki maestroda toplanacak. Trabzonspor’da maç temposunu Sosa belirleyecek

    Karadeniz Fırtınası bugün evinde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçen hafta Kartal'ın Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta yendiği mücadeleyi statta takip etmişti. Tuttuğu notların ardından oyun şablonunu belirledi. Siyah-beyazlıların ortada Atiba Hutchinson, Gary Medel, Tolgay Arslan ile yaptığı yoğun prese beklerin de katıldığını fark eden Çalımbay uzun topla yapılacak çıkışları da stoperlerin topladığını belirtti. Bunun için pas oyunu sergilemeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay, Jose Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Arjantinli yıldızın performansının dev derbide belirleyici olacağını düşünüyor.

    BÜYÜK HIRSLA ÇALIŞIYOR
    Rıza Çalımbay, sahada 'patronluk' görevini Jose Sosa'ya verecek. Tüm toplar tecrübeli futbolcuda toplanacak, oradan kanatlara ve hücum oyuncularına dağılacak. Rıza Çalımbay, bu 'merkezi sistemin' doğru işlemesi durumunda Beşiktaş'ın pres baskısından kurtulacaklarını ve oyuna hükmedeceklerini ifade etti. Şu ana kadarki performansıyla vasatı aşamayan Jose Sosa da bir hayli hırslı. İdmanların en çok çalışan isimlerinden olan Arjantinli yıldız heyecanla maç saatini bekliyor.

    ÖZEL FRİKİK İDMANI
    bu sezon ligde 15 maçta forma giydi. Gol atamazken, 2 asist yaptı. 4 sarı kartı, 1 de kırmızı kartı var. Arjantinli ilk golünü eski takımı Beşiktaş'a atmak istiyor. Bunun için de antrenman sonlarında özel frikik çalışmaları gerçekleştiriyor. İdmanlardaki yüzdeli gol isabetiyle de teknik direktör Rıza Çalımabay'ın yüzünü güldürüyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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