Büyük patron Sosa
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ın baskılı oyununu ‘Eski Kartal’ Sosa ile açmayı planlıyor. Tüm toplar 32 yaşındaki maestroda toplanacak. Trabzonspor’da maç temposunu Sosa belirleyecek
BÜYÜK HIRSLA ÇALIŞIYOR
Rıza Çalımbay, sahada 'patronluk' görevini Jose Sosa'ya verecek. Tüm toplar tecrübeli futbolcuda toplanacak, oradan kanatlara ve hücum oyuncularına dağılacak. Rıza Çalımbay, bu 'merkezi sistemin' doğru işlemesi durumunda Beşiktaş'ın pres baskısından kurtulacaklarını ve oyuna hükmedeceklerini ifade etti. Şu ana kadarki performansıyla vasatı aşamayan Jose Sosa da bir hayli hırslı. İdmanların en çok çalışan isimlerinden olan Arjantinli yıldız heyecanla maç saatini bekliyor.
ÖZEL FRİKİK İDMANI
Jose Sosa bu sezon ligde 15 maçta forma giydi. Gol atamazken, 2 asist yaptı. 4 sarı kartı, 1 de kırmızı kartı var. Arjantinli ilk golünü eski takımı Beşiktaş'a atmak istiyor. Bunun için de antrenman sonlarında özel frikik çalışmaları gerçekleştiriyor. İdmanlardaki yüzdeli gol isabetiyle de teknik direktör Rıza Çalımabay'ın yüzünü güldürüyor.
Yunus Emre SEL
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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