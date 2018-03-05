Basketbolda moda Trabzon – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Basketbolda moda Trabzon

    Basketbolda moda Trabzon
    Trabzonspor potada kelimenin tam anlamıyla coştu. Bordo-mavililer 3 haftadır kazanıyor. Sakarya Basketbol'u 96-79 yenen Karadeniz Fırtınası, ardından deplasmanda İstanbul BB'yi 100- 92 mağlup etmişti. Bu hafta da 88-84'lük kritik Banvit galibiyeti Trabzonspor'u Play-Off aşamasına yaklaştırdı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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