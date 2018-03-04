Taraftarımız baştacı
Başkan yardımcısı Egemen, “Beşiktaş derbisinde taraftarımızın da desteği ile çok farklı bir 90 dakika çıkaracağız. Alacağımız galibiyet özel olacak. Alanya’yı yenerek moral bulduk” dedi
MUTLU EDECEĞİZ
EGEMEN şöyle devam etti: "Kurullarla yaptığımız toplantıda çok önemli adımlar attık ve desteklerini gördük. Taraftarlarımız bizim baş tacımızdır. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz."
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:51
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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