Taraftarımız baştacı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Taraftarımız baştacı

    Taraftarımız baştacı

    Başkan yardımcısı Egemen, “ derbisinde taraftarımızın da desteği ile çok farklı bir 90 dakika çıkaracağız. Alacağımız galibiyet özel olacak. Alanya’yı yenerek moral bulduk” dedi

    BORDO-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen, karşısında taraftarların da desteğini arkalarına alarak çok farklı bir 90 dakika çıkaracaklarına inandıklarını söyledi. Taraftarların kötü günde de iyi günde de hep takımın yanında olduğunu da belirten Egemen, "Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığımız galibiyet herkesin moralini bir nebze de olsa yükseltti. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyet ise çok daha farklı ve özel olacaktır" ifadesini kullandı.

    MUTLU EDECEĞİZ
    EGEMEN şöyle devam etti: "Kurullarla yaptığımız toplantıda çok önemli adımlar attık ve desteklerini gördük. Taraftarlarımız bizim baş tacımızdır. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya, çalışmaya devam edeceğiz."
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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