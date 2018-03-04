Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!'' – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'e tepki: '''u sattın!''

    Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''

    Spor Toto 'in 24. haftasında ile arasında oynanacak mücadele öncesi gergin anlar yaşandı. Trabzonsporlu bazı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü 'e "'u sattın" şeklinde tepki gösterdi, Güneş bu sözlere karşılık verince tansiyon yükseldi.

    'in 24. hafta mücadelesinde 'a konuk olacak olan , karşılaşma için bu kente gitti. Takımı havaalanında karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarları, futbolcular ve teknik heyet lehine tezahüratlarda bulunurken, bu ekibin içine girmiş olan birkaç Trabzonspor taraftarı, 'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve "'u sattın" dedi. İlk başta Güneş, bu söylemi duymazdan gelirken, aynı taraftarlar tekrar Şenol Güneş'e "Trabzon'u sattın" ifadelerini kullandı. İkinci kez tepki gösterilmesi üzerine otobüsün kapısından dışarıya sarkan Şenol Güneş, "Ben kimi satmışım? Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" cevabını verdi.

    ŞENOL GÜNEŞ, POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ
    Güneş'in cevap vermesinin ardından otobüs hareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine Şenol Güneş, takım otobüsünü durdurarak bu kez polislere tepki gösterdi. Bir polisin yanına giden Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Bunlar taraftarı bile olabilir" dedi. Bunun üzerine polis, Trabzon taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

    Video: Fırat Günayer



    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:37
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