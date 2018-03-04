Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesi gergin anlar yaşandı. Trabzonsporlu bazı taraftarlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e "Trabzon'u sattın" şeklinde tepki gösterdi, Güneş bu sözlere karşılık verince tansiyon yükseldi.
ŞENOL GÜNEŞ, POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Güneş'in cevap vermesinin ardından otobüs hareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine Şenol Güneş, takım otobüsünü durdurarak bu kez polislere tepki gösterdi. Bir polisin yanına giden Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Bunlar Fenerbahçe taraftarı bile olabilir" dedi. Bunun üzerine polis, Trabzon taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Video: Fırat Günayer
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:37
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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