Yine atacağım

Fırtına'nın forveti Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giymesine rağmen uzun süre alamadı. 368 dakika sahada kalan Kolombiyalı forvet 4 kez fileleri havalandırdı. Rodallega, ligde Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 3-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçlarla birlikte Göztepe'ye 3-2 yenildiği ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1'er gol attı. En son golünü Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 86 gün önce kaydeden tecrübeli futbolcu, ardından sessizliğe büründü. Rodallega, Beşiktaş'a karşı forma giydiği 5 maçta 5 gol attı. Karadeniz ekibinin yıldızının, siyah-beyazlı takıma karşı boşu bulunmuyor. Rodallega, bordomavili takımın formasıyla çıktığı 2 maçta da 2 gol attı.

ÇALIMBAY ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Rıza Çalımbay, fazla forma şansı bulamadığı için moralsiz olan Kolombiyalı golcüyle özel bir görüşme yaparak zorlu müsabakaya motive etmeye çalışıyor. 54 yaşındaki hocanın, "Sana çok güveniyoruz. Beşiktaş derbisinde senden beklentimiz fazla" dediği Rodallega'nın "Merak etmeyin. Daha önce Beşiktaş'a karşı 5 maça çıktım ve 5 golüm var. Fırsat bulursam yine aynısını yapacağım. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak, takımıma katkı sağlamak istiyorum" dediği belirtildi.



REKABET TAVAN YAPTI

KARADENİ Z ekibinde Beşiktaş derbisi öncesi rekabet üst seviyede yaşanıyor. Burak'ın cezalı oluşunda forvet hattında oynayacak ismi belirlemekte zorlanan Rıza Çalımbay, Rodallega ile N'Doye arasında bir tercih yapabilir veya iki ismi birlikte de görevlendirebilir. Forvet dışında stoper mevkiinde de Uğur, Hubocan ve Durica arasında sıkı bir rekabet yaşanırken, geçtiğimiz hafta formasını kaptıran Kamil Ahmet yeniden görev almayı çok istiyor. Takımda en sıkı rekabet ise orta sahada. Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Kucka, formasını Onazi'ye kaptırmak istemiyor. İkili arasındaki rekabet ise antrenmanlardaki hırsı daha da artırıyor.



Taktik önemli - Mini yorum Olcay Çakır

Trabzonspor, bu hafta rakibinin yıpranmışlığını lehine çevirebilir mi? Geçmiş yıllarda bu tip fizik güç anlamında, rakibin etkili isimlerinin cezalı ya da sakat olması gibi avantaj gibi gözükebilecek durumları skora pek yansıttığını hatırlayamıyoruz. Haliyle taktik anlayış önemli. Teknik adamların reaksiyonları önemli... Hakem reaksiyonları daha da önemli. Oynamaya çalışan ve bunu ligde en iyi yapan Beşiktaş karşısında, bozan mı, oynayan mı olacak Trabzonspor, birlikte göreceğiz. Bana oynayan Trabzonspor izleyeceğiz gibi geliyor. Haliyle Rodallega'nın da eline geçen bu fırsatı nasıl değerlendireceği önem kazanıyor. Kanatlardan ve geriden destek alacak bir Rodallega Beşiktaş'a yine gol atabilir, hatta attırabilir de. Neden olmasın?



Kolombiyalı golcünün Beşiktaş maçları



2015-2016 sezonu

Beşiktaş-Akhisar: 0-2

Akhisar-Beşiktaş: 3-3 (3 gol)



2016-2017 sezonu

Akhisar-Beşiktaş: 0-2

Trabzon-Beşiktaş: 3-4 (1 gol)



2017-2018 sezonu

Beşiktaş-Trabzon: 2-2 (1 gol)