Derbi için yoğun önlemler – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Derbi için yoğun önlemler

    Derbi için yoğun önlemler
    'in 24. haftasında ile arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak derbinin güvenlik tedbirleri Trabzon Valisi Yücel Yavuz başkanlığında görüşüldü. Siyah-beyazlı taraftarların da tribünlerden izleyeceği müsabakada 700 özel güvenlik olmak üzere bin 100'ün üzerinde güvenlik mensubu görev yapacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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