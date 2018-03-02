Gizli golcü Pereira – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Gizli golcü Pereira

    Gizli golcü Pereira
    Bordo-mavili takımın dünkü antrenmanında Pereira fırtınası esti. Çeyrek sahada çift kale maç yapan bordo- mavili oyuncular 5'erli olarak 2 gruba ayrıldı. Savunmacılar ve hücumcular olarak ayrılan Karadeniz ekibinde 33 yaşındaki sağ bek Pereira attığı 5 golle yıldızlaştı. Pereira'yı Çalımbay özel tebrik etti.

    Yusuf göz kamaştırıyor
    FIRTINA'nın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, idmandaki performansı ile göz kamaştırıyor. Hafta içinde idmanlardan sonra ekstra çalışan, dün ise antrenmana çıkmayan 21 yaşındaki 10 numara, "Beşiktaş güçlü bir takım ama biz de seyircimizin önünde galip gelmek için savaşacağız" dedi.

    Gelenek devam etmeli
    KARADENİz ekibi, teknik direktör yönetiminde, 3 büyük rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk sınavında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Amaç yine yenilmemek.

    Mini yorum: Motivasyon başarı getirir / Yunus Emre SEL
    , Beşiktaş derbisini kazanmak zorunda. Söylenmesi kolay ama uygulaması çok kolay olmayacak bir temenni bu. Beşiktaş'ın hem kadro derinliği, hem de oynadığı futbol itibariyle şu an daha üstün olduğu gerçeği var. Ancak bunları Rıza Çalımbay, artı motivasyon olarak kullanabilirse çok daha farklı bir derbi izleyebiliriz. Burak'ın yokluğunda tüm oyun planını onun üzerine kurmak yerine, çok daha baskılı ve istekli bir futbol ortaya koyabilirse Trabzonspor, sonuca gitme noktasında beklentileri karşılayabilir.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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