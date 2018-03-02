Gizli golcü Pereira
Yusuf göz kamaştırıyor
FIRTINA'nın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, idmandaki performansı ile göz kamaştırıyor. Hafta içinde idmanlardan sonra ekstra çalışan, dün ise antrenmana çıkmayan 21 yaşındaki 10 numara, "Beşiktaş güçlü bir takım ama biz de seyircimizin önünde galip gelmek için savaşacağız" dedi.
Gelenek devam etmeli
KARADENİz ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 3 büyük rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde ilk sınavında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Amaç yine yenilmemek.
Mini yorum: Motivasyon başarı getirir / Yunus Emre SEL
Trabzonspor, Beşiktaş derbisini kazanmak zorunda. Söylenmesi kolay ama uygulaması çok kolay olmayacak bir temenni bu. Beşiktaş'ın hem kadro derinliği, hem de oynadığı futbol itibariyle şu an daha üstün olduğu gerçeği var. Ancak bunları Rıza Çalımbay, artı motivasyon olarak kullanabilirse çok daha farklı bir derbi izleyebiliriz. Burak'ın yokluğunda tüm oyun planını onun üzerine kurmak yerine, çok daha baskılı ve istekli bir futbol ortaya koyabilirse Trabzonspor, sonuca gitme noktasında beklentileri karşılayabilir.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:01
-
Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
-
Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
-
FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
Gizli golcü Pereira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.