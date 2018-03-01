Beşiktaş'a kilit
Teknik direktör Çalımbay, oyuncularını Beşiktaş derbisine farklı bir sistemle hazırlamaya çalışıyor. 54 yaşındaki hoca, ezeli rakip karşısında takımına alan savunması yaptıracak
ADAM ADAMA OYNAMAYACAĞIZ
Çalımbay, Kara Kartal'ın bekleri dahil olmak üzere tüm kanat oyuncularının hücum organizasyonlarına katıldığını özellikle belirterek, "Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş'ı izledik. Adamlar kanatlardan alıp gidiyor. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız. Herkes arkadaşı için de mücadele edecek" dedi. Kalecilerin de oyununun içerisinde olmasını ve arkadaşlarını yönlendirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, özellikle hücumculardan daha fazla şut çekmesini talep etti.
YENiLMEZLiK SERiSi SüRMELi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak üç büyük rakibi önünde bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, bu sezon ligde söz konusu rakipler ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe, ligin 7. haftasında da Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle döndü. Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ligin 19. haftasında da yine evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"
Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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