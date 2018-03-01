Beşiktaş'a kilit – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'a kilit

    Beşiktaş'a kilit

    Çalımbay, oyuncularını derbisine farklı bir sistemle hazırlamaya çalışıyor. 54 yaşındaki hoca, ezeli rakip karşısında takımına alan savunması yaptıracak

    Bordo-mavili takım, pazartesi günü ile oynayacağı derbiye büyük önem veriyor. da oyuncularını Beşiktaş'a çok farklı bir sistemle hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli hoca son antrenmanda talebelerine Beşiktaş karşısında oynatacağı sistemi anlattı. Çeyrek sahada gerçekleştirilen çift kale maç öncesi futbolcularla toplantı yapan 54 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın özellikle kanat organizasyonlarını iyi yaptığını ve kendilerinin de bu konuda özel hazırlanacaklarını dile getirdi.

    ADAM ADAMA OYNAMAYACAĞIZ
    Çalımbay, 'ın bekleri dahil olmak üzere tüm kanat oyuncularının hücum organizasyonlarına katıldığını özellikle belirterek, "Adam adama oynamayacağız. Beşiktaş'ı izledik. Adamlar kanatlardan alıp gidiyor. Biz alan savunması yapacağız. Bireysel baskı yapmayacağız. Herkes arkadaşı için de mücadele edecek" dedi. Kalecilerin de oyununun içerisinde olmasını ve arkadaşlarını yönlendirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, özellikle hücumculardan daha fazla şut çekmesini talep etti.

    YENiLMEZLiK SERiSi SüRMELi
    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, bu maçı kazanarak üç büyük rakibi önünde bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak. Bordo-mavililer, bu sezon ligde söz konusu rakipler ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmedi. Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe, ligin 7. haftasında da Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle döndü. Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ligin 19. haftasında da yine evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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