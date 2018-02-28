Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Esteban Alvarado, Burak Yılmaz ve genç kaleci Arda Akbulut katılmazken Fabian Castillo, takımdan ayrı koşu yaptı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyunu durdurarak futbolcularına siyah-beyazlı takımın kanatlardan etkili olduğunu ve buna karşı nasıl önlem almaları gerektiğini anlattı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:30
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