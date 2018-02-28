Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Esteban Alvarado, Burak Yılmaz ve genç kaleci Arda Akbulut katılmazken Fabian Castillo, takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyunu durdurarak futbolcularına siyah-beyazlı takımın kanatlardan etkili olduğunu ve buna karşı nasıl önlem almaları gerektiğini anlattı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:30
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Talisca için Monaco iddiası
Toplam 5
Yorum
forever1903 bonservisini alip senelik 5 milyon teklif edersen belki kalir, yoksa zor, ama bu adamin 40-50 milyonlara satilma imkani var
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 1
Yorum
anl gs ın her seyı saıbelı
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Geceye damga vuran göbek!
Toplam 1
Yorum
pomak konu galatasaray olunca hiç ayrıntı kaçmıyor,nedir bu düşmanlık niçin bunlar oluyor anlamış değilim,tarafsız olun tarafsız..
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