Olcay geçen sezonu aratıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Olcay geçen sezonu aratıyor

    Bordo -mavili kulübün tecrübeli futbolcusu, performansı ile üzüyor

    Son zamanlarda oyuna sonradan giren, 11'de başladığı maçları ise tamamlayamayan ligde 18 maçta forma giydi. En son sınavına 11'de başlayan ancak ikinci yarıda yerini N'Doye'a bırakan 30 yaşındaki sol kanat, bu sezon ligde 3 gol atıp 3 asist yaptı. Geçtiğimiz yıl oldukça iyi bir görüntü ortaya koymasına rağmen (2 gol, 9 asist) bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen tecrübeli oyuncunun, ligin kalan haftalarında teknik direktör 'ın gözüne yeniden girmek istediği öğrenildi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay geçen sezonu aratıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN