Hubocan’ın tapusu alınıyor
Sezon başında Marsilya’dan kiralanan 32 yaşındaki Slovak savunmacının bonservisi için 1 milyon 100 bin euro’luk satın alma opsiyonu kullanılacak
Bordo-mavili yönetim yapılan değerlendirmeler sonucunda Hubocan'ın bu opsiyonunu kullanma kararı aldı. Slovak futbolcuyla da konuşan ve yeniden anlaşma sağlayan Trabzonspor'un kurmayları, mayıs ayının sonuna kadar geçerli olan opsiyonu en kısa zamanda kullanacak ve iç transferde Pereira'dan sonra bir oyuncuyla daha anlaşmış olacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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