Hubocan’ın tapusu alınıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Hubocan’ın tapusu alınıyor

    Hubocan’ın tapusu alınıyor

    Sezon başında Marsilya’dan kiralanan 32 yaşındaki savunmacının bonservisi için 1 milyon 100 bin euro’luk satın alma opsiyonu kullanılacak

    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelişinin ardından stoper olarak forma giymeye başlayan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Tomas Hubocan, takımda kalıcı olacak. Sezon başında Marsilya kulübünden 250 bin euro bedelle kiralanan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesine de 1 milyon 100 bin euro'luk satın alma opsiyonu konulmuştu.

    Bordo-mavili yönetim yapılan değerlendirmeler sonucunda Hubocan'ın bu opsiyonunu kullanma kararı aldı. Slovak futbolcuyla da konuşan ve yeniden anlaşma sağlayan Trabzonspor'un kurmayları, mayıs ayının sonuna kadar geçerli olan opsiyonu en kısa zamanda kullanacak ve iç transferde Pereira'dan sonra bir oyuncuyla daha anlaşmış olacak.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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