Fırtına’da Beşiktaş seferberliği
Bordo-Mavili taraftarlar dün satışa çıkan 33 bin biletin yarısını tüketti. Mutlak galibiyet hedefleyen teknik direktör Çalımbay ve futbolcular da tek yürek oldu...
Ligde galibiyet hasretine Alanyaspor önünde son veren Trabzonspor gözünü Beşiktaş'a dikmiş durumda... Bordo-Mavili camia, pazartesi günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi tek yürek oldu. Hedef, bu zorlu maçı da kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak.
TARAFTAR SAYISI 30 BİNİ GEÇECEK
Taraftarlar bu önemli maça büyük bir ilgi gösteriyor... Kombineler ve güvenlik güçlerine ayrılan bölümler hariç satışa çıkartılan yaklaşık 33 bin biletin yarısından fazlasının tüketildiği açıklandı. Maça 30 binin üzerinde taraftar bekleniyor.
ARTIK HAYAL KIRIKLIĞI OLMASIN
Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular da galibiyete kilitlenmiş durumda... Rıza Çalımbay dünkü idmanda futbolcularına "Artık taraftarlarımız bizden derbi galibiyeti bekliyor. Onları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmayalım" diye konuştu.
TAKVİM
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:42
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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