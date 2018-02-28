Fırtına’da Beşiktaş seferberliği – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fırtına’da Beşiktaş seferberliği

    Fırtına’da Beşiktaş seferberliği

    Bordo-Mavili taraftarlar dün satışa çıkan 33 bin biletin yarısını tüketti. Mutlak galibiyet hedefleyen teknik direktör Çalımbay ve futbolcular da tek yürek oldu...

    Ligde galibiyet hasretine Alanyaspor önünde son veren gözünü Beşiktaş'a dikmiş durumda... Bordo-Mavili camia, pazartesi günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi tek yürek oldu. Hedef, bu zorlu maçı da kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak.

    TARAFTAR SAYISI 30 BİNİ GEÇECEK
    Taraftarlar bu önemli maça büyük bir ilgi gösteriyor... Kombineler ve güvenlik güçlerine ayrılan bölümler hariç satışa çıkartılan yaklaşık 33 bin biletin yarısından fazlasının tüketildiği açıklandı. Maça 30 binin üzerinde taraftar bekleniyor.

    ARTIK HAYAL KIRIKLIĞI OLMASIN
    Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular da galibiyete kilitlenmiş durumda... Rıza Çalımbay dünkü idmanda futbolcularına "Artık taraftarlarımız bizden derbi galibiyeti bekliyor. Onları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmayalım" diye konuştu.

    TAKVİM

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fırtına’da Beşiktaş seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN