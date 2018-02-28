Çalımbay'la ilk 4'te
Fırtına, 8’inci haftadaki Akhisarspor maçının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde 27 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, bu periyotta en çok puan toplayan 4 takımdan biri olmayı başardı
İLK 5'TEKİLERDEN TEK YENİLGİ
Süper Lig'de 23'üncü haftayı 6'ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, sıralamada üzerinde yer alan 5 takımla ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada sadece tek mağlubiyet aldı, 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı 2 derbiyi de beraberlikte tamamlarken, Medipol Başakşehir ile ilk maçta berabere kaldı, ikincisinde de rakibine mağlup oldu. Beşiktaş ve Kayserispor ile oynadığı ilk karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı ise mağlup etmişti. Bordo-mavililer ikinci yarı fikstüründe ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan 24'üncü haftada pazartesi günü Beşiktaş, 27'nci haftada Galatasaray ve 28'inci haftada ise Kayserispor ile karşılaşacak.
Mini Yorum: Pekala kazanabilir / Olcay Çakır
Ligin üstüne bakıldığında Trabzonspor'un, şampiyonluk adaylarıyla maçlarında kötü bir istatistiği yok... Büyüklük, büyük maçlarda belli edilmiş rakiplere... Ne olmuşsa diğer maçlarda olmuş... Gelinen noktada dev maç öncesi Burak Yılmaz yok. Değerli bir istatistik olmayabilir ama onun olmadığı Göztepe karşılaşması golsüz ama güzel bir oyun vardı. Şimdi Hugo Rodallega'nın da bazı maçlarda özellikle iyi olduğu düşünülünce... Trabzonspor bu hafta dev maçta rakibinin favori gösterilmesine rağmen pekala kazanabilir. Güzel futbol oynayan rakibe güzel futbolla karşılık. Neden olmasın?
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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