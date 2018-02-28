Çalımbay'la ilk 4'te – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Çalımbay'la ilk 4'te

    Çalımbay'la ilk 4'te

    Fırtına, 8’inci haftadaki Akhisarspor maçının ardından göreve gelen döneminde 27 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi, bu periyotta en çok puan toplayan 4 takımdan biri olmayı başardı

    'de oynadığı son 7 karşılaşmada sadece tek galibiyet alan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay'ın dönemi göz önüne alındığında en çok puan toplayan takımlar arasında yer alıyor. Bordo-mavili takım ile ilk maçına 9'uncu haftadaki Malatyaspor karşısında çıkan ve bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrılan deneyimli teknik adam, sonraki süreçte bordo-mavililerle 7 galibiyet, 6 beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Çalımbay döneminde oynadığı karşılaşmalarda, 23'üncü haftayı zirvede tamamlayan Galatasaray'dan daha çok puan topladı. Bu periyotta toplamda 27 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, 30 puan alan Medipol Başakşehir, 29'ar puan toplayan F.Bahçe ile Beşiktaş'ın ardında 4'üncü sırada yer aldı. Averajla lider konumunda yer alan G.Saray ise bu periyotta 24 puan toplayabildi.

    İLK 5'TEKİLERDEN TEK YENİLGİ
    Süper Lig'de 23'üncü haftayı 6'ncı sırada tamamlayan Trabzonspor, sıralamada üzerinde yer alan 5 takımla ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada sadece tek mağlubiyet aldı, 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı 2 derbiyi de beraberlikte tamamlarken, Medipol Başakşehir ile ilk maçta berabere kaldı, ikincisinde de rakibine mağlup oldu. Beşiktaş ve Kayserispor ile oynadığı ilk karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı ise mağlup etmişti. Bordo-mavililer ikinci yarı fikstüründe ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan 24'üncü haftada pazartesi günü Beşiktaş, 27'nci haftada Galatasaray ve 28'inci haftada ise Kayserispor ile karşılaşacak.

    Mini Yorum: Pekala kazanabilir / Olcay Çakır
    Ligin üstüne bakıldığında Trabzonspor'un, şampiyonluk adaylarıyla maçlarında kötü bir istatistiği yok... Büyüklük, büyük maçlarda belli edilmiş rakiplere... Ne olmuşsa diğer maçlarda olmuş... Gelinen noktada dev maç öncesi Burak Yılmaz yok. Değerli bir istatistik olmayabilir ama onun olmadığı Göztepe karşılaşması golsüz ama güzel bir oyun vardı. Şimdi Hugo Rodallega'nın da bazı maçlarda özellikle iyi olduğu düşünülünce... Trabzonspor bu hafta dev maçta rakibinin favori gösterilmesine rağmen pekala kazanabilir. Güzel futbol oynayan rakibe güzel futbolla karşılık. Neden olmasın?
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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