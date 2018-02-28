Çalımbay'dan, Sosa'ya özel görev
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zorlu Beşiktaş maçında Jose Sosa'ya eski takımına karşı özel görev verdi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü Medical Park Stadyumu'nda, bordo-mavililer için dönüm noktası anlamına gelen karşılaşmada Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, performansıyla her geçen gün takıma daha çok katkı sağlayan Arjantinli oyuncu Jose Sosa'ya özel görev verdi.
Trabzonspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, zorlu Beşiktaş müsabakasına doğru Arjantinli oyuncuyla özel bir görüşme yaptı. Siyah-beyazlı takım ile dönüm noktası niteliği taşıyan bir müsabakaya çıkacaklarını anlatan tecrübeli teknik adam, kendisinden beklentileri olduğunu ve büyük bir güven duyduklarını iletti.
Son haftalarda daha çok sorumluluk alan Sosa'ya performansını daha yukarılara çekmesi gerektiğini anlatan Çalımbay, "Kariyerinde bir çok kez böyle büyük maçlar oynadın. Tecrüben, sahadaki performansın, sergileyeceğin duruş ve tavırlarla diğer arkadaşlarına öz güven aşılayacaktır. Sahada onları yukarı çekebilirsin. Bu karakter ve güç sende var" diyerek oyuncusunu zorlu karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:31
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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