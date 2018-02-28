Bir günde yarısı satıldı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Bir günde yarısı satıldı

    Bir günde yarısı satıldı

    derbisi öncesi satışa sunulan biletlerin yarısından fazlası bir günde tamamen tükendi

    41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadyumu'nun misafir takım tribünü, kombineler ve güvenlik güçlerine ayrılan bölümler hariç satışa çıkartılan yaklaşık 33 bin biletin yarısından fazlasının ilk günde tüketildiği ve şu anda kombinelerle birlikte toplam maça gelmesi muhtemel seyirci sayısının 26 bin civarında olduğu ifade edildi. Pazartesine kadar biletlerin tamamının tükenmesiyle birlikte derbisindeki 38 bin 477 kişilik seyirci rekorunun yakalanması bekleniyor.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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